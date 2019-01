VIDEO. Heldhaftige klant overmeestert gewapende overvaller

Genk -

Een overvaller bedreigde het kassapersoneel van het benzinestation Esso in de Hoevenzavellaan in Genk met een groot mes. De dief richtte het mes op de kassierster en vroeg haar het geld van de kassa. Een toevallige klant, Ibrahim Soylu (29), die juist koffie en een pakje sigaretten had gekocht, stond koelbloedig toe te kijken en kon ingrijpen.