OKRA Stokkem viert kerstfeest

Stokkem

Dilsen-Stokkem - Okra Stokkem kwam voor de laatste grote activiteit van 2018 samen om Kerstmis te vieren.

De mooi versierde zaal zat rond 12.30 uur al behoorlijk vol. Meer dan 80 personen waren er samen in hun vaste feestzaal De Kring in Stokkem. De voorzitster opende met een overzicht van het oude jaar en een presentatie van de activiteiten voor het nieuwe werkjaar met als centraal thema 'Welkom aan boord'.

Na een korte bezinning werd er genoten van een feestelijk driegangenmenu. Daarna zorgde een duo voor entertainment. Deze artiesten kregen de ganse groep al snel op hun hand, zodat het een gezellige bedoening werd met zang en dans. Tijdens de rustpauze van de artiesten voerde de dansgroep van Okra enkele mooie dansacts op, een gedeelte van de groep beklom zelfs het podium voor enige speciale dansen uitgedost in zelfgemaakte mooie tenues.

Na deze inspanningen werd het terug tijd om de innerlijke mens weer een beetje te versterken met een traditioneel kerstgebak met koffie. De trekking van de tombola ronde deze actieve namiddag mooi af. Met een passend kerstgeschenk voor allen en een extra geschenk voor de tombolawinnaars keerden allen voldaan naar huis.