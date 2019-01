Ontsnapte gevangene zit na drie dagen opnieuw in de cel

De gedetineerde die dinsdagochtend ontsnapte uit de gevangenis van Namen, is vrijdagnamiddag weer opgepakt. Dat meldt het parket van Namen.

De arrestatie van de 39-jarige Christian Lefevre vond plaats in de buurt van Namen, zo luidt het. Hij zou geen weerstand geboden hebben. Meer informatie wordt verwacht na zijn verschijning voor de onderzoeksrechter.

Lefevre was de inkomhal aan het poetsen toen hij kon ontsnappen in zijn gevangenisoutfit. De man heeft een gevuld strafblad en zat een gevangenisstraf uit van vijf jaar voor diefstal met geweld. Hij zou in september 2020 vrijkomen.

Op het moment van zijn ontsnapping kon hij profiteren van de onoplettendheid van de bewakers. Zo kon hij weglopen langs de voordeur van de gevangenis. Die stond open om de ruimte schoon te maken.

Het parket onderzoekt nog steeds de omstandigheden van het incident. Er zouden eerder al problemen geweest zijn bij zijn terugkeer na penitentiair verlof, waar hij sinds mei 2017 recht op heeft.