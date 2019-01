David Goffin verovert op ATP-toernooi van Doha eerste dubbeltitel

David Goffin heeft vrijdag aan de zijde van de Fransman Pierre-Hugues Herbert het dubbelspel op het ATP-toernooi in Doha (hardcourt/1.313.215 dollar) op zijn naam geschreven. Het is de eerste dubbeltitel uit de loopbaan van de Luikenaar.

De Frans-Belgische tandem klopte in de finale de Nederlanders Robin Haase en Matwé Middelkoop in 5-7, 6-4 en 10/4 in de supertiebreak. De partij nam 1 uur en 25 minuten in beslag.

Het was de eerste keer dat de 28-jarige Goffin de dubbelfinale van een ATP-toernooi bereikte, en meteen pakte hij dus de eindzege. Zijn één jaar jongere kompaan, nummer twaalf van de wereld in het dubbelspel, had op dat gebied heel wat meer ervaring. Hij had al dertien titels op zijn palmares, met daarbij drie Grand Slams: in 2015 won hij het US Open, in 2016 Wimbledon en vorig jaar Roland-Garros. Goffin is 354e op de ATP-dubbelranking.

In het enkelspel ging Goffin (ATP 22) in Doha in de eerste ronde ten onder tegen de Litouwse qualifier Ricardas Berankis (ATP 116). Na 2 uur en 19 minuten stond de 3-6, 6-4 en 7-6 (7/4) eindstand op het scorebord. De Belgische nummer 1 stond de voorbije maanden aan de kant met een pijnlijke elleboog en maakte in Doha zijn comeback.