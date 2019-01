Kerst- en eindejaarsfeest bij studenten Nederlands voor Anderstaligen van het CVO LBC

Beringen - De studenten Nederlands voor Anderstaligen van het CVO LBC hielden een kerst- en eindejaarsfeest.

De laatste lesdag van het jaar hebben we een extra lange pauze gehad. We sloten het jaar af met heerlijke kerstkaart van bakker Liman. De taart was niet alleen heel erg lekker maar ook erg mooi! Iedereen wilde eerst een foto maken voordat er gesmuld werd van de taart! Alles was ook mooi versierd met lichtjes en kaarsen. Op een extra grote nieuwjaarskaart werden ook nog de beste wensen voor het nieuwe jaar geschreven in de moedertaal van de cursisten! Het jaar werd feestelijk afgesloten, in 2019 zijn we klaar om weer heel veel Nederlands te leren en te oefenen.