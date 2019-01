Neos Maaseik sluit 2018 feestelijk af

Maaseik - Op 29 december stond het concert van Helmut Lotti gepland in het Ethias Theater.

Met ruime belangstelling trok Neos Maaseik richting Hasselt. Het was genieten van het eerste tot het laatste moment. Onder begeleiding van The Golden Symphonic Orchestra was het voor de pauze genieten van Helmuts soul classic repertoire. Na de pauze bracht hij andere toppers uit zijn rijkelijk gevuld repertoire zoals Elvis nummers en nummers uit zijn Latino periode.

Na dit optreden was het tijd om het 40-jarig bestaan van Neos Limburg te vieren. En ook dit was tot in de puntjes verzorgd met lekkere hapjes en drankjes. Het was één gezellige bende van ruim 600 Limburgse Neos leden.