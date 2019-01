Docureeks over seksueel misbruik door R. Kelly

Een zesdelige documentairereeks over R. Kelly brengt de populaire R&B-zanger nog maar eens in nauwe schoentjes. In ‘Surviving R. Kelly’ vertellen vrouwen openlijk hoe ze seksueel misbruikt werden door hem, vaak toen ze nog minderjarig waren. Daarbij passeren alle wansmakelijkheden de revue, van kindermisbruik over jarenlange manipulatie tot plasseks.

De onverkwikkelijke verhalen over R. Kelly - die zich sinds eind jaren 90 met hits als ‘I Can Believe I Can Fly’ een plaatsje in het collectieve popgeheugen wurmde - kan je ondertussen niet meer op twee ...