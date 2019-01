De mollenjacht start opnieuw in Nederland, en voor de rest zijn er heel veel films te zien vanavond. Of wat dacht u van een wedstrijd tussen schoonheidssalons?

1. ‘Wie Is De Mol?’ met Evi Hanssen

In Vlaanderen moeten we nog even wachten tot ‘De Mol’ weer loos gaat. In Nederland vliegen ze er vanavond al in met de nieuwe presentator (en ex-kandidaat) Rik van de ...