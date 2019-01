Suikervervangers onder de loep: “ze maken je niet gezonder”

Er is geen duidelijk bewijs dat zoetstoffen en andere suikervervangers beter zijn voor de gezondheid. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, verschenen in het medisch tijdschrift British Medical Journal, dat eerdere studies over het onderwerp naast elkaar legde en analyseerde.

Een team wetenschappers aan de Universiteit van Freiburg in Duitsland nam 56 studies onder de loep over het effect van zoetstoffen. Het doel van de vorsers? Een verband vaststellen tussen de inname van zoetstoffen en belangrijke gezondheidsresultaten bij volwassenen en kinderen. Maar de analyse leverde geen significante contrasten op.

Volwassenen die voor zoetstoffen zoals Stevia kozen in plaats van echte suiker, hadden volgens sommige studies wel degelijk iets minder last van gewichtstoename. Ze hadden ook een iets lager BMI en een lagere bloedsuikerspiegel. De onderzoekers vinden het effect echter te klein en niet eenduidig. Bij kinderen merkten ze nog kleinere verschillen op.

De bevindingen volstaan volgens hen niet als bewijsmateriaal. “De meeste studies tonen geen statistisch of klinisch relevant verschil aan tussen de inname van zoetstoffen, tussen verschillende dosissen van die zoetstoffen en totaal geen inname ervan. Bovendien kan mogelijke schade door het gebruik ervan niet worden uitgesloten”, zegt hoofdonderzoeker Joerg Meerpohl.

De wetenschappers zijn naar eigen zeggen niet verrast door deze resultaten, maar benadrukken in de publicatie dat ze geen stimulans moeten zijn om voor echte suiker te kiezen. Want hoewel zoetstoffen geen duidelijke voordelen bieden voor de gezondheid, bestaat er wel veel bewijs dat suiker slecht is voor het lichaam. Een tip van het Centrum voor Gezonde Voeding en Diëtiek aan het UZ Gent: het kan geen kwaad om zoetstoffen achterwege te laten. Integendeel: het zijn geen essentiële producten omdat ze geen toegevoegde (voedings)waarde hebben.

Bekijk hier de details van het onderzoek.