Bakker kneedt vluchtelingen tot ideale werknemers

Bilzen - Migratiecrisis of niet, feit is dat heel wat enthousiaste nieuwkomers een oplossing kunnen bieden voor het invullen van knelpuntberoepen. Succesvolle voorbeelden zijn er genoeg, zoals Khalid en Hajar die deel uitmaken van het team bij bakkerij Vangronsveld in Bilzen. “Mijn God, waar ga ik mee beginnen”, dacht werkgever Bert Vangronsveld voor hij de eerste vluchteling in dienst nam. Intussen is hij overtuigd dat een beetje goede wil van beide kanten tot mooie verhalen kan leiden.

“Het is al een hele tijd dat vacatures voor brood- en banketbakkers of patissiers heel moeilijk ingevuld geraken”, zegt Bert Vangronsveld. “Factoren als nacht- en weekendwerk weerhouden nog altijd heel wat werkzoekenden om de opleiding te volgen en zich kandidaat te stellen. Als kleine, ambachtelijke bakkerij is het nog veel moeilijker om de juiste mensen te vinden. We moeten dus heel creatief zijn en aan ‘job engineering’ doen. Daarom bewandelen we diverse paden die tot instroom kunnen leiden en houden we bij de taakverdeling op de werkvloer rekening met de individuele sterktes, wensen en vermogens van iedere werknemer.”

Sceptisch

Toen de Bilzerse bakker twee jaar geleden een telefoontje kreeg van de VDAB met de vraag of hij een patissier kon gebruiken, leek het een godsgeschenk dat uit de hemel viel. “Een profiel dat we altijd goed kunnen gebruiken”, vertelt Bert. “Eerlijk gezegd stelde ik me wel een aantal vragen toen bleek dat het om een Syrische vluchteling ging die bijna geen Nederlands sprak. Ik herinner me nog levendig dat ik bij mezelf dacht: ‘Mijn God, waar ga je aan beginnen?’. Maar, grenzen verleggen in een multiculturele samenleving kan geen kwaad, bedacht ik me. En dus kwam het snel tot een kennismaking met Khalid, die in Syrië als patissier had gewerkt.”

“Een verkennend gesprek maakte snel duidelijk dat hij heel gemotiveerd was. Als vader van drie kinderen wou hij echt een job om zijn gezin te onderhouden. We zijn dan gestart met een verkennende stage van 2 weken, waarna moest beslist worden om er een IBO (Individuele Beroeps Opleiding) aan vast te hangen. Hoewel het voor beide partijen erg wennen was, verliep de samenwerking constructief. Met het onvermijdelijke vallen en opstaan, maar er was van meet af aan wederzijds respect en goodwill aanwezig, en dat scheelt.”

Andere koek

Vooral de taal was een barrière. “Khalid sprak nauwelijks Nederlands en slechts gebrekkig Engels. Ook het cultuurverschil, de recepten en werkmethoden waren letterlijk andere koek. Over het wedervaren van zijn vlucht uit Syrië spreekt hij weinig, maar het is duidelijk dat hij op diverse vlakken ‘van ver kwam’. Desondanks toonde hij de juiste attitude en de wil om te groeien in zijn job.”

“Wij hebben hem zo snel mogelijk wegwijs gemaakt en daar met het hele team veel tijd ingestopt. Zo konden we, samen met de VDAB, zijn Nederlands bijschaven. We hebben hem ook overtuigd dat hij zich aan ons assortiment en onze werkmethoden diende aan te passen en niet andersom. In eerste instantie dacht hij immers Syrisch gebak te introduceren in onze bakkerij…. Het eerste jaar was dus best wel pittig, maar leerrijk voor ons allemaal.”

Trots

Intussen heeft Khalid een contract van onbepaalde duur bij bakkerij Vangronsveld. De zaakvoerder is erg blij dat hij deze stap heeft genomen. “Je merkt dat gaandeweg een aantal vooroordelen helemaal worden ontkracht . Zo kreeg ik regelmatig de vraag of ‘die Syriër’ het wel kan, of hij hygiënisch kan werken volgens de HACCP-normen, enzovoort. , Ik nam het altijd voor hem op. En dat heeft geloond, want hij heeft zich tot een volwaardige kracht ontwikkeld. Ik ben ook trots op mijn team dat ze hem de kans gegeven hebben om zich verder te ontplooien in zijn job.”

