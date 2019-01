Wat al even in de lucht hing is nu ook officieel: Casper De Norre ruilt STVV voor KRC Genk. De Herkenaar tekende in de Luminus Arena een contract van 4,5 jaar en zal de concurrentie moeten aangaan met rechtsback Joakim Maehle. Met de transfer is een bedrag van 3 miljoen euro gemoeid.