Vlaamse werkloosheid op laagste peil in tien jaar

De werkloosheid in Vlaanderen is gedaald tot het peil van 2007, het jaar voor de financiële crisis begon. In december zochten ‘slechts’ 186.807 mensen werk. Dat komt neer op een werkloosheidsgraad van 6,1 procent.

De daling is des te opmerkelijker omdat er vandaag veel meer mensen in de statistieken terechtkomen dan tien jaar geleden. “De laatste jaren zijn vijfenvijftigplussers en vooral zestigplussers in de cijfers terechtgekomen, die vroeger niet beschikbaar bleven voor de arbeidsmarkt”, zegt Willem Vansina, arbeidsmarktexpert bij VDAB. “Door aangescherpte regels moet dat nu wel. Tien jaar geleden telden we bijvoorbeeld 1.500 zestigplussers, nu 18.000. Ook door samenwerking met OCMW’s komen er meer mensen bij ons terecht. Als we op dezelfde manier zouden tellen als vroeger, lagen de cijfers nog lager.”

De daling zette zich door bij alle leeftijden. Zo nam de jeugdwerkloosheid af met 8,4 procent terwijl de werkloosheid bij de ­25- tot 50-jarigen met 10,5 procent daalde. De daling was met -2,9 procent het laagst bij de werkzoekende 50-plussers. Doordat er minder mensen met brugpensioen mogen, stijgt het aantal werkzoekende 60-plussers met 27,7 procent. Bij de vijftigers zien we wel een forse daling. Bij de 50- tot 55-jarigen met 11,6 procent en bij de 55- tot ­60-jarigen zelfs met 13,1 procent.

Ook kortgeschoolden profiteren van de aantrekkende arbeidsmarkt. Bij hen daalt de werkloosheid met 8,7 procent, meer dan bij de midden- en hooggeschoolden. Ook bij de langdurig werklozen was er een daling met 7,3 procent.

Erkende vluchtelingen

De meeste werk­zoekenden zijn mensen met een werkloosheidsuitkering, jongeren in beroepsinschakelingstijd en vrij ­ingeschrevenen. 12,7 procent van de werkzoekenden zit in de restgroep ‘andere’, met onder andere erkende vluchtelingen en mensen ten laste van het OCMW. Nieuw in ­vergelijking met vorige maanden is dat nu ook die groep niet meer groeit maar krimpt, met 0,5 procent.