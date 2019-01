Versierde vlechtjes in de lente? Gek Louis Vuitton-kapsel maakt fans blij

De Amerikaanse artiest Magnus Juliano zou het niet erg vinden om voor het Franse modehuis Louis Vuitton te werken. “Ik heb ideeën”, zei hij eerder deze week via Instagram aan creatief directeur Virgil Abloh. Een goed idee? Veel fans zijn enthousiast…

Op de foto staat de artiest met zijn haar volledig ingevlochten. Het speciale aan zijn kapsel zijn de kralen, gigantische ‘LV’-logo’s en andere kleurrijke monogrammen op het einde van elk vlechtje. Hoewel deze haarstijl onmogelijk praktisch kan zijn, werd de afbeelding meer dan tienduizend keer geliket. “Zo cool” en “van een ander niveau”, zijn slechts enkele reacties van dolenthousiaste fans.

Of we vlechtjes de komende maanden nog uitbundiger gaan versieren dan onze kerstboom, naar het voorbeeld van de man, valt af te wachten. In eerste instantie wilde Juliano een ode brengen aan een van zijn favoriete labels en naar zijn roots. Hij knipoogt naar zijn Afrikaanse achtergrond, waar haar invlechten en het kapsel versieren met juwelen een traditie is. Ook zangeres Solange Knowles werd in het verleden al gesignaleerd met rode kralen in haar geblondeerde lokken.