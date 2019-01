29-jarige bekoopt Afghaanse familievete met de dood in Sint-Truiden

Sint-Truiden -

Twee Afghaanse families hebben zich vrijdag in de Hasseltse rechtbank moeten verantwoorden voor het uitvechten van vete op 30 september 2012 in Sint-Truiden. De 29-jarige Afghaan K. E. uit het Antwerpse kreeg daarbij een vleesmes 20 cm diep in zijn buik geplant en overleed ter plaatse. Aanleiding voor de vechtpartij in de Tramstraat was het afspringen van een relatie en een daaropvolgende lastercampagne plus strafexpeditie. Er zijn straffen tussen twee en vijf jaar gevorderd.