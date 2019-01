Pieter Delanoy, beter bekend als ‘De Mol’ uit het gelijknamige programma, heeft zijn ontslag ingediend als hulppriester. Hij zal dus geen misvieringen meer voorgaan, want hij heeft andere ambities.

In een mail aan zijn parochianen die ook gepubliceerd werd in het parochieblad legt Delanoy uit dat hij wil doctoreren en dat die ambitie niet verenigbaar is met zijn ambt van hulppriester. Hij blijft wel lesgeven aan het Sint-Lodewijkscollege in Sint-Andries en stapt niet uit het priesterambt.