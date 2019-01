Europe Assistance voerde deze kerstvakantie 35 procent meer interventies uit in de Alpen

Europe Assistance heeft deze kerstvakantie 35 procent meer interventies opgetekend in de Alpen dan vorig jaar. Dat komt doordat het zeer druk was op de skipistes en er meer geskied kon worden door de goede weersomstandigheden, zegt de reisbijstandsorganisatie vrijdag in een mededeling.

De sneeuwcondities waren dit jaar op de skipistes in de Alpen bijzonder goed. In tegenstelling tot vorig jaar, toen de pistes in sommige gebieden gedurende meerdere dagen zelfs dichtgingen. Dat zorgde, samen met de drukte, voor een pak meer interventies.

De letsels waren bovendien ook ernstiger dan tijdens de kerstvakantie van 2017. Volgens Europe Assistance moest 12 procent van de gekwetsten minimum één nacht doorbrengen in het ziekenhuis. Vorig jaar was dat maar 8 procent.

De meeste letsels waren aan de knie (37 procent), de handen en polsen (18 procent), de benen (11 procent) en de schouders (10 procent). Hoofdblessures waren goed voor 4 procent.

Europe Assistance opende 58 procent van de medische skidossiers in Frankrijk, 17 procent in Oostenrijk, 16 procent in Zwitserland en 9 procent in Italië.

Het aantal technische interventies in het buitenland, van en naar de skigebieden, is minder hoog dan vorig jaar. Tijdens diezelfde periode steeg het aantal technische interventies in België met 6 procent in vergelijking met vorig jaar. Er waren verschillende startproblemen door enkele koude nachten en het feit dat sommige voertuigen tijdens de lange weekends van de kerstvakantie lang stilstonden.