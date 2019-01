Ocean Cleanup loopt mogelijk maanden vertraging op

Het defect aan de veegarm van het plasticafvalvangerproject The Ocean Cleanup in de Stille Oceaan dreigt tot een forse vertraging te leiden. De veegarm wordt in de komende weken naar Hawaï gesleept voor reparatie. Dat duurt waarschijnlijk een paar maanden.

Woensdag was bekendgeraakt dat een achttien meter lang uiteinde van de afvalvanger was losgekomen. Materiaalmoeheid en sterke plaatselijke belasting zijn de vermoedelijke oorzaken voor het defect.

In de loop van het jaar moet het systeem terugkeren naar de zogeheten Great Pacific Garbage Patch. Dat is een ‘drijvende vuilnisbelt’ vol plastic deeltjes, tussen Hawaï en de westkust van de Verenigde Staten. De zone is drie keer zo groot als Frankrijk. “We willen dit natuurlijk zo snel mogelijk, we zijn erg ongeduldig”, zegt een woordvoerder van The Ocean Cleanup.

Nederlander Boyan Slat heeft de 600 meter lange veegarm bedacht. In september vertrok de ‘zeebezem’ uit de haven van San Francisco. Het systeem drijft als een C-vormige bezem over het oppervlak van de oceaan. Het moet afval opvangen en meenemen, zodat het kan worden opgeschept en weggebracht. Vorige maand kampte The Ocean Cleanup al met een andere tegenvaller. De arm kon het opgeveegde plastic niet vasthouden. Hij bewoog te langzaam over de oceaan, waardoor het plastic wegdreef. The Ocean Cleanup zoekt ook nog naar een oplossing voor dat probleem.

Het systeem heeft in de afgelopen weken ongeveer 2000 kilo plastic opgevist uit de oceaan. Het gaat onder meer om achtergelaten visnetten.

In de Grote Oceaan dobberen naar schatting 1800 miljard stukken afval, die bij elkaar ongeveer 80 miljoen kilo wegen. Er zijn nog vier grote afvalhopen op de oceanen. Die bestaan bij elkaar uit nog eens 80 miljoen kilo puin en plastic. Slat hoopt dat er op den duur meer veegarmen zijn, die kunnen helpen om de zeeën schoner te maken.