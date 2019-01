De batterijen even opladen? Dit hotel is net verkozen tot beste luxeresort voor 2019

Het Kudadoo Maldives resort in de gelijknamige Malediven is uitgeroepen door reisorganisatie Luxury Travel Intelligence tot beste luxeresort voor 2019. Het resort biedt onder meer uitzicht op de oceaan en paradijselijk ingerichte kamers.

Op een privé-eilandje in de Indische Oceaan ligt het luxeresort Kudadoo, dat met zijn vijftien bungalows eerder een bescheiden omvang heeft. Het hotel, dat pas op 26 december 2018 zijn deuren opende, biedt uitzicht op de oceaan en beschikt over een infinity pool (een eindeloos zwembad dat in dit geval naadloos overgaat in de oceaan). Om het geluid van het kabbelende water helemaal tot zijn recht te laten komen, weert het hotel kinderen tot de leeftijd van vijftien jaar.

Foto: Kudadoo

Daarnaast houdt het hotel, in het midden van de oceaan, rekening met zijn ecologische voetafdruk. Alle bungalows zijn uitgerust met zonnepanelen en de keuken van het restaurant draait voor honderd procent op hernieuwbare energie.

Foto: Kudadoo

Reisorganisatie Luxury Travel Intelligence, dat zich specialiseert in uitzonderlijk luxueuze reizen, merkte het resort op en riep het prompt uit tot het beste nieuwe luxehotel van 2019.

Pittig detail? Een nachtje in het resort kost minimaal 3.400 dollar (of zo’n 3.000 euro) exclusief belastingen. Wie nog wat geld over heeft, kan ook het hele resort afhuren.