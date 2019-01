Kompany verdedigt zich tegenover kritiek na niet gegeven rode kaart: “Het was een geweldige tackle”

Manchester City diende Liverpool donderdag de eerste nederlaag van het seizoen toe (2-1). Vincent Kompany leverde daarbij een glansprestatie. De kapitein van de Citizens stak Liverpool-spits Mohamed Salah in zijn achterzak, al pakte hij in de 31e minuut wel een gele kaart voor een zware tackle op de Egyptische sterspeler.

En dat had volgens Liverpool-manager Jürgen Klopp altijd rood moeten zijn. “Ik hou van Vincent Kompany, echt waar, maar hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat hij voor zo’n fout niet uitgesloten wordt”, verklaarde de coach van de Reds. “Hij is de laatste man en maakt de fout. Als hij Mo vol raakt, is die out voor de rest van het seizoen.”

Kompany zelf was het wel eens met de beslissing van scheidsrechter Anthony Taylor. “Het was een geweldige tackle, toch? Ik had de bal. En ook een beetje de man, maar het was geen gemene fout. Ik wou hem zeker niet blesseren. Het was dat of hem alleen op doel af laten gaan.”

Opmerkelijk: de Rode Duivel vond de reactie van Salah allesbehalve correct. Kompany noemde de Egyptenaar zelfs tot tweemaal toe een “pussy”.

Onze landgenoot was na afloop ook bijzonder opgetogen met de prestatie van Manchester City. “Wij zijn een betere ploeg als we met emoties spelen”, klonk het bij Sky Sports. Pep Guardiola wilde niet dieper ingaan op de fase. “Het is de beslissing van de scheidsrechter”, aldus de Catalaan.

“Monsterlijke” Kompany

In de Britse media werd er wel dieper ingegaan op de wedstrijd en dus ook op de partij van Kompany. In The Daily Mail kreeg onze landgenoot een 8 op 10. “De snelheid van de aanval van Liverpool ging altijd voor problemen zorgen, maar hij hield zich staande. Verdiende geen rood voor tackle op Salah”, klonk het. In een stuk over de defensie van City werd Kompany zelfs “monsterlijk” genoemd.

Al liet de krant ook een ander geluid horen via ex-scheidsrechter Mark Clattenburg. “Kompany mocht zich gelukkig prijzen dat hij geen rode kaart kreeg”, aldus de 43-jarige Engelsman. “Akkoord, Anthony Taylor had niet de luxe om de herhaling te kunnen bekijken en soms is dat nodig om 100 procent zeker te zijn omdat alles zo snel gebeurt. Na het bekijken van de herhaling is het makkelijk om te beargumenteren waarom Kompany rood verdiende. Hij tackelde met een gestrekt been en de studs voorruit.”

“Kompany noemde Salah ook een pussy, maar dat had ik laten passeren”, klonk het verrassend bij Clattenburg. “Het was een verhitte strijd en een cruciale wedstrijd. Wat dan op het veld gebeurt, blijft gewoon best op het veld dan.”

“Veel geluk”

Ook The Daily Mirror liet een voormalige scheidsrechter aan het woord. Ook Mark Halsey vond dat Kompany rood moest krijgen. “Het was een zeer slechte ingreep op Salah waarvoor hij had moeten gaan douchen”, klonk het. “Hij sprong met een schaarbeweging, zonder controle en bracht zijn tegenstander in gevaar. Hij had zeer veel geluk.”

De krant gaf de Rode Duivel een 6 op 10. “Hij had geluk dat hij geen rode kaart kreeg, maar leidde zijn team op een goede manier”, aldus The Mirror.

The Guardian was een stuk harder voor Kompany en gaf hem amper een 4 op 10. “Hij kreeg een gele kaart voor een tackle met twee voeten vooruit op Salah en verloor Firmino veel te makkelijk bij de gelijkmaker.”

The Sun was dan weer wat positiever. “Hij had geluk dat hij wegkwam met een roekeloze tackle op Salah, maar voor de rest speelde Kompany zeer sterk. Het was de eerste keer dat hij twee wedstrijden na elkaar speelde, maar hij stond zijn mannetje.