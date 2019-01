Einde nabij voor webshop Galeria Inno

Eind januari trekt winkelketen Galeria Inno de stekker uit haar webshop. Ook de soldenperiode wordt online overgeslagen. De beslissing zou een rechtstreeks gevolg zijn van de fusie tussen het Duitse moederbedrijf Galeria Kaufhof en Karstadt.

De koopjesjager die op 3 januari voor de computer zat om zijn slag te slaan in de webshop van Galeria Inno was eraan voor de moeite: dit jaar worden er enkel kortingen gegeven in de fysieke winkels. En eind januari is het helemaal uit met de winkelpret en gaat de webshop dicht. “Onze klanten werden per e-mail verwittigd dat de webshop zijn virtuele deuren sluit”, zegt Jok Junius, e-commercedirecteur bij Galeria Inno, aan de krant De Tijd. “We hebben de ambitie en voelen de noodzaak om een nieuwe webshop uit te bouwen maar we moeten wachten op de strategie van onze nieuwe aandeelhouder Signa, de holding achter Karstadt.”

De banner bovenaan de webshop van Galeria Inno. Artikelen zonder korting kunnen nog tot eind januari aangekocht worden in de webshop. Foto: Galeria Inno

Zolang die nieuwe strategie niet duidelijk is, zal de winkelketen dan ook geen nieuwe investeringen doen. Galeria Inno moet dus (even) verder zonder webshop.