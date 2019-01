Parket vraagt 1 jaar cel of strenge werkstraf voor 25-jarige betoger van “gele hesjes”

Het Brusselse parket heeft vrijdagvoormiddag een celstraf van 1 jaar of een strenge werkstraf gevorderd tegen een 25-jarige jongeman die tijdens de betoging van de “gele hesjes” op 30 november stenen had gegooid naar de politie.

De man was op 30 november administratief opgepakt en daarbij was een foto van hem genomen. Hij kon later herkend worden op camerabeelden die tijdens de betoging gemaakt waren en bekende de feiten.

“De betoging van de ‘gele hesjes’ was niet toegelaten en de politie was er om iedereen te beschermen, zowel de betogers als de andere mensen”, aldus het parket. “Er was geen enkele reden om de agenten aan te vallen. De feiten zijn dan ook zeer ernstig.”