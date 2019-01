Koor Bocanto brengt warmte in winterse tijden

Bocholt - De kerk van Kaulille zat op 21 december nokvol voor het concert van het koor Bocanto.

Sfeervol, hartverwarmend, oogstrelend en muzikaal uitmuntend, zijn enkele positieve reacties van een gecharmeerd publiek. Voor het programma had de dirigent zich geïnspireerd bij een jonge Noorse componist Ola Gjeilo. Afwisselend werden winter- en kerstliederen gebracht onder de begeleiding van een uitstekend pianokwintet!

De verrassing van de avond bleek het optreden van een pop-up mannenkoor en bracht een welgekomen afwisseling in het programma.

Ook de sopraan Veerle Henkens wist het publiek ten zeerste te bekoren. Iedereen kreeg een staande ovatie en Bocanto zong als dank nog een toegift namelijk het "Minuit, Chrétiens".

Het programma werd voorgesteld door Margot Pagels en de koren werden vakkundig gedirigeerd door Jeroen en Guido Beckers sr.

Wie belet was of nogmaals het concert wil bijwonen krijgt nog een kans op 1 februari in de kapel van het College te Bree.