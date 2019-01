Vic (6) verdronk op vakantie in Portugees zwembad: “Ik zie die beelden nog elke avond voor mijn ogen”

“Ik mis zijn schaterlach en zijn vragen. Het is stil in huis.” Ansie Van Aerschot (36) en Michael Wanzeele (40) uit Zoersel verloren in juli hun zoon Vic (6) na een zwembadongeval in een huurvilla in Portugal. Er zat geen deksel op de filter en Vic werd vastgezogen. Het onderzoek loopt nog. “Het blijft ontzettend moeilijk, maar we moeten door. Voor onze jongste, Jack.”