"Michael Schumacher is de stamvader van het F1-succes van Mercedes"

Mercedes-teambaas Toto Wolff omschrijft Michael Schumacher als een van de stamvaders van het Mercedes-AMG F1-team en al haar successen.

Gisteren werd Michael Schumacher vijftig jaar en Toto Wolff vond dat een gepast moment om de loftrompet te steken over de ‘Rekordmeister.’ Hij heeft niets dan lof over de rol die Schumacher gespeeld heeft in de opbouw van het Mercedes F1 team dat vorig jaar voor de vijfde opeenvolgende keer wereldkampioen F1 werd.

“Michael Schumacher is een van de stamvaders van de successen die we de laatste vijf jaar hebben kunnen vieren,” aldus Wolff. “Er is geen enkele rijder zoals hij en zijn enorme ervaring heeft een enorme bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ons team.”

“Hij speelde een cruciale rol bij onze terugkeer in de Formule 1 en heeft mee de fundering gelegd voor de toekomstige successen. We zijn extreem dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan heeft.”

De Oostenrijker herinnert zich ook nog altijd zijn eerste ontmoeting met Schumacher en ook hoe meteen duidelijk werd dat hij met een groot kampioen te maken had.

“Ik herinner me nog hoe ik Michael voor het eerst ontmoette.Het was in 2012 op een vlucht tussen Zurich en Singapore. Hij zat naast me en vroeg of ik zin had in een spelletje Backgammon. Ik denk van mezelf dat ik een niet onaardige Backgammon-speler ben maar hij maakte me de eerste twee ronden in doordat ik zo ‘starstruck’ was.”

“Eens ik daarover heen geraakte verbeterde mijn spel en hebben we de hele vlucht lang verder gespeeld en gepraat. We hadden een goed en eerlijk gesprek en tegen de tijd dat we geland waren had ik de indruk dat ik hem al veel langer kende.”

Toto Wolff laat ook niet na om nog eens in de verf te zetten wat Schumacher allemaal betekend heeft voor de Formule 1 in het algemeen.

“Michael heeft een enorme impact gehad op de Formule 1,” gaat Wolff verder. “Hij heeft niet alleen ongelofelijke records neergezet, die trouwens nog altijd moeten gebroken worden, maar hij heeft ook de sport veranderd en anders vormgegeven.”

“Als rijder heeft hij de Formule 1 naar een ander niveau getild door zijn technische kennis en oog voor detail. Hij deed alles met een enorm doorzettingsvermogen, van zijn debriefings met de engineers tot zijn fysieke voorbereiding. Hij was altijd op zoek om zijn prestaties op de baan te verbeteren,” besluit Wollf.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: