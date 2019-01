Langste cliffhanger ooit krijgt ontknoping: stak Veronique Amélie neer in ‘Familie’?

Heeft Veronique haar halfzus Amélie neergestoken? Of treft er toch iemand anders schuld? ‘Familie’ belooft vanavond eindelijk antwoorden in de midseasonfinale. “Sinds de zomer vragen ze me elke dag wanneer ik uit de gevangenis kom”, zegt actrice Sandrine André lachend.

De rechtszaal is de arena van de extra lange episode van Familie vanavond. “Het mysterie rond de steekpartij zal z’n ontknoping krijgen”, zegt producer Wim Feyaerts. “Was het Veronique, Marie-Rose of iemand anders? De kijker komt de echte dader te weten. De details krijgen ze maandag. Maar de aflevering is meer dan dat. Vereecken, de man die Niko (Jo Hens, nvdr.) als kind terroriseerde en misbruikte, duikt weer op. Na een kleine schermutseling zien we de man levenloos liggen. Is Niko daar schuldig aan of niet?”

“Veronique kreeg het al vaak te verduren, maar de gevangenisscènes waren best heftig”, blikt actrice Sandrine André terug. “Mensen vergeten vaak dat er ook veel fysieke inspanningen bij komen kijken. Het gevangenisdecor was bovendien het eerste dat stond opgesteld in onze nieuwe studio in Lint. Terwijl de rest van de cast nog in Boortmeerbeek draaide, zat ik met dat hele decor in de voorts lege studio. ”

Persoonlijk verhaal

Van alle seizoensfinales is dit de cliffhanger die het langst is blijven doorlopen in de reeks. “De zoektocht naar de moordenaar van June (Katrien De Becker, nvdr.) sleepte destijds 2,5 maand aan”, zegt Feyaerts. “Of vier maanden te lang is? Voor sommige kijkers misschien wel. Maar deze verhaallijn is meer geweest dan wachten op het proces. We wilden ook het persoonlijke verhaal van Véronique vertellen, de zakenvrouw met standing die plots in de gevangenis zit. We wilden dat danig uitspitten, en daarvoor hadden we tijd nodig.”

Voor André hadden de gevangenisscènes alvast één groot voordeel. “Ik was op een kwartier klaar om naar de set te gaan. Terwijl mijn personage normaal een volledig uur aan make-up en kapper kwijt is. Nu moest net de vermoeidheid geaccentueerd worden. Maar als ik ’s avonds nog naar een feest moest, moest ik er wel op letten m’n gezicht bij te werken, anders zouden mensen denken dat ik ziek was.” (lacht)

Voor de opnames van het proces trokken cast en crew naar Leuven. “Naar de rechtbank van eerste aanleg. De eerste draaidag schakelden we honderd figuranten in, de andere dagen hadden we er nog eens vijftig nodig. Mede dankzij hen konden we dit realiseren. Dit is niet iets dat je elke week kan organiseren, maar het was al een tijd onze droom om nog eens zo’n groot proces in beeld te brengen.”

Doosje pralines

Ongeacht de uitslag op het proces blijft Véronique een belangrijk personage. Ze is een Van den Bossche en mag niet ontbreken in de reeks. “Of ik weer verlang naar eenvoudige keukentafelscènes? Voor mij hoeft het niet altijd zo’n dramatisch gedoe te zijn”, zegt André. “In de gevangenis was er een scène waarbij Lars een doosje pralines als kerstcadeau kwam geven. Een heel simpele scène, maar ook dat vond ik super om te spelen.”

Het was eind 2016 dat Familie een midseasonfinale introduceerde. Destijds was dat de terugkeer van Bart (Chris Van Tongelen), en vorig jaar werd zelfs Karel Deruwe ingeschakeld. “Die midseasonfinale is niet alleen voor de kijker tof. De makers en de acteurs kunnen ook naar een punt toewerken. Elke keer steken we verrassingen en onverwachte plotwendingen in die aflevering”, besluit Feyaerts. “Ondertussen werken we al volop aan de seizoensfinale voor juni, die spectaculair gaat worden.”