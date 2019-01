Democraten stemmen voorstel om shutdown te beëindigen, maar Trump ligt dwars

Nu ze opnieuw een meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden hebben de Democraten een begrotingsvoorstel goedgekeurd om de gedeeltelijke sluiting van de overheid te beëindigen. Maar de Republikeinse parlementsleden stemden bij de stemming donderdagavond bijna allemaal tegen. De grensmuur die VS-president Donald Trump eist, is niet opgenomen in de tekst. Het Witte Huis maakte al voor de stemming duidelijk dat Trump het voorstel zou afwijzen.

Het begrotingsbureau van het Witte Huis zei dat Trumps adviseurs hem zouden aanraden om “een veto tegen de wet te stellen”, als het voorstel aan hem zou voorgelegd worden. Het einde van de shutdown is dus niet in zicht, want de Republikeinen van Trump hebben de meerderheid in de Senaat. Ook de tweede kamer van het Congres moet instemmen met het begrotingsvoorstel. Het is nu al bijna twee weken dat de begrotingsdiscussie de Amerikaanse overheid verlamt.

Met het voorstel willen de Democraten de financiering van acht van de negen door de shutdown getroffen ministeries veiligstellen tot het einde van het financiële jaar, dat eindigt op 30 september. Het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat bevoegd is voor grensbewaking, is maar tot 8 februari gefinancierd. De Democraten argumenteren dat er zo ruim een maand de tijd is om een oplossing te zoeken. Intussen kan de rest van de overheidsdiensten weer aan de slag.

De discussie gaat zo een nieuwe fase in: Trump nodigde de vertegenwoordigers van Democraten en Republikeinen uit in het Witte Huis vrijdag, om naar een oplossing te zoeken. Een dergelijke topontmoeting woensdag leidde niet tot een doorbraak.