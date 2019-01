HASSELTIn 2018 werden er in Vlaanderen 7 procent minder zonnepanelen geplaatst op de daken van woningen dan het jaar daarvoor. Het is de eerste keer in zes jaar is dat het aantal nieuwe zonnepaneleninstallaties afneemt. In Limburg is de daling met ruim 12 procent het grootst. Opglabbeek – vandaag Oudsbergen – is wel nog koploper in Vlaanderen, met 109 zonnepaneleninstallaties per 1.000 inwoners.