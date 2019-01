BRUSSELDe benzineprijzen zijn vorig jaar per saldo gedaald. Minder goed nieuws voor dieselrijders, want de diesel is vorig jaar duurder geworden. Dat blijkt uit cijfers van de Belgische Petroleum Federatie. De brandstoffenhandelaars wijzen daarvoor naar het kliksysteem dat door de federale regering Michel I was ingevoerd om het dieselrijden te ontraden.