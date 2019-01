Honderden mensen hebben gisteravond in Kaulille afscheid genomen van de 6-jarige Ryan. Er hing een vreedzame en emotionele sfeer tijdens de avondwake. De jongen werd vorige week om het leven gebracht door zijn mama, een 35-jarige verpleegster uit Bree, die is aangehouden op verdenking van moord. Het kind werd levenloos in bad aangetroffen, maar was niet door verdrinking overleden.