BANGKOK Een tropische storm houdt duizenden toeristen vast op de populaire vakantie-eilanden Koh Tao en Koh Phangnan in Thailand. De overheid verwacht vandaag hevige regen, windsnelheden boven 100 kilometer per uur en golven tot mogelijk zeven meter. “Intussen heeft iedereen hier voedsel, drank en benzine gehamsterd. Dat is nergens meer te vinden”, zegt de utgeweken Maasmechelaar Pieter-Jan Deckers (33), die dj is op het populaire ‘feesteiland’ Koh Phangan dat pal in het vizier ligt van de storm Pabuk.