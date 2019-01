BRUSSEL Hoe kunnen we mensen gezonder en duurzamer laten eten? Simpel: door ze een mooi bord vol lekker uitziende groentjes voor te schotelen. Dan hebben de consumenten zelfs helemaal niet in de gaten dat die biefstuk kleiner is dan de vorige keer. Zo blijkt uit nieuw onderzoek. “Proefpersonen speelden onbewust 13 procent minder vlees én dubbel zoveel groente binnen als vroeger.”