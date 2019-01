Nadat eerder de klacht van Johan Danen (Groen) tegen vermeende slordigheden bij de stem- en telbureaus in Bilzen werd verworpen, heeft gisteren de Raad voor Verkiezingsbetwistingen ook de vraag voor nietigverklaring van Johan Sauwens (ToB) van tafel geveegd. Toekomstig burgemeester Bruno Steegen (Beter Bilzen) is opgelucht: “We kunnen nu eindelijk beginnen met het uitschrijven van ons beleidsprogramma. Ik reik de ploeg van Sauwens dan ook de hand.” Johan Sauwens heeft nog niet beslist of hij in beroep gaat bij de Raad van State.