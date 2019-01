Meeuwen-Gruitrode -

Amper zes uur zat er tussen de geboorte van de eerste burger van Oudsbergen en de tweede. Mats Vanherk zag vandaag om 3.21 uur het levenslicht in het ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik en Isaac Clijsters om 9.36 uur in campus Sint-Jan in Genk.