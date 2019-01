Vlotte installatie nieuwe gemeenteraad Riemst

Riemst -

Er was donderdagavond behoorlijk wat belangstelling van familieleden en sympathisanten van de verkozen gemeenteraadsleden op de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad in Riemst. Ruim honderd geïnteresseerden maakten de eedaflegging mee in en buiten de raadszaal van het gemeentehuis.