Houthalen-Helchteren -

Ook in Houthalen-Helchteren is onder heel wat belangstelling de aftrap gegeven voor de installatievergadering van de gemeenteraad. Voor voorzitter Maurice Vanoevelen is het de laatste. De eedaflegging verliep nagenoeg vlekkeloos. Daarna komen de administratieve geplogenheden aan bod gevolgd door al dan niet een feestje met familieleden die het bijzonder moment van dichtbij wilde meemaken.