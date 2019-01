Hamse gemeenteraad geïnstalleerd

Ham -

In een tjokvolle raadzaal werd donderdagavond de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Van de 21 raadsleden telden we 10 nieuwe gezichten. Leopold Rutten die bij de start nog even voorzitter was, gaf nadien het hamertje door aan Willy Bosmans die op zijn beurt na 3 jaar het voorzitterschap zal doorgeven aan Nico Engelen. Burgemeester Dirk De Vis legde woensdag de eed af. Zowel in Vlaams Belang, Open VLD, Sp.a als N-VA was er telkens een verkozene die afzag van het mandaat en het zitje in de raad doorschoof naar de eerste opvolgers.