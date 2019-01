Alken -

De installatievergadering verliep rustig. Igor Philtjens nam na de eedaflegging afscheid als voorzitter van de gemeenteraad. Hij wordt in deze nieuwe legislatuur opgevolgd door Patrick Martens (Groen), die ooit in de gemeenteraad zetelde van 1982 tot 1986. Hij beloofde om in de lijn van zijn voorganger ruimte te geven aan het open debat.