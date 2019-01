Houthalen-Helchteren -

Een bestuurder raakte deze avond rond 19 uur gewond bij een ongeval in de Zalmstraat in Houthalen. De automobilist ging met zijn wagen over de kop en de hulpdiensten kwamen ter plaatse om hem te bevrijden. Na het verlenen van de eerste zorgen brachten ze hem met de ambulance over naar het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Dat gebeurde onder begeleiding van een mug-team. De betrokkene zou zwaargewond zijn, maar verkeert niet in levensgevaar.