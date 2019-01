Burgemeester Raskin schorst gemeenteraad na kritiek van Fons Capiot: “U denkt zeker dat hier wetgeving Raskin geldt”

Zestig supporters van de nieuw en herverkozen raadsleden woonden donderdagavond de gemeenteraad bij in Hoeselt. De jonge gemeenteraadsvoorzitter Jordi Boulet (21, N-VA) beleefde al dadelijk zijn vuurdoop. De ‘oude’ heren Fons Capiot (Wij Hoeselt) en burgemeester Werner Raskin (VLD+) vlogen vier minuten na de eedaflegging in elkaars haren.

Capiot: “Vorige keer was er een coalitie waarbij VLD en N-VA ongeveer even sterk waren. Vandaag is de verdeling anders. VLD heeft 9 verkozenen, N-VA strandde op vier zetels. Hierdoor zal de N-VA zich ...