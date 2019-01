McLaren presenteert nieuwe F1-bolide met Valentijn

Of het een wagen is om verliefd te worden valt nog af te wachten, wel staat al vast dat McLaren haar nieuwe wagen op 14 februari aan het grote publiek zal voorstellen.

McLaren zal haar nieuwe wagen 'MCL34' als naam geven, zo blijkt uit een tweet van de renstal. Lando Norris en Carlos Sainz zullen met Valentijn het doek van de nieuwe McLaren F1-bolide halen.

Some cars are red,

Others are blue.

On Valentine’s Day,

We’ll reveal ours to you.



14.02.2019#MCL34 ?¡ pic.twitter.com/BUMwF8iHfT