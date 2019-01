VIDEO. Wat hebben we geleerd in 2018? Dit legden onze journalisten het afgelopen jaar aan u uit

In december wankelde onze regering over het VN-migratiepact. Maar wat was de kern van de zaak? Politiek journalist Yves Lambrix lichtte het voor u toe. Video: pebs

De journalisten van uw krant hebben heel wat moeilijke materies voor u uitgespit in 2018. Maar wat heeft u allemaal van hen geleerd? Wij selecteerden voor u de beste video’s van 2018 die uitgelegd werden door onze journalisten.

1. Het Belang van Loon: Waarom is Limburg een foute naam voor onze provincie?

Video: Spa & pebs

Limburgs middeleeuwse geschiedenis, en verder tot aan de Franse tijd, is onbemind in de vaderlandse geschiedenis. Meer zelfs, Limburg heeft een verkeerde naam, een verkeerde vlag en een verkeerd volkslied. Onze geschiedenis is die van het graafschap Loon. Dat zal in 1366 bij gebrek aan mannelijke opvolging opgaan in het bisdom Luik. De Luikse bisschop wordt dan ook graaf van Loon. Eeuwenlang zijn onze bazen de bisschop in Luik én de keizer in Duitsland. In tegenstelling met de rest van het huidige België waren Limburg en Luik Duits. Lees meer waarom Limburg in 1815 een geheel foute naam krijgt ten koste van Loon.

LEES MEER: Wij waren Loons, niet Limburgs

2. Wordt het een blauwe golf of rode muur? Alles wat u moet weten over de belangrijkste midterms in een eeuw

In november gingen de Amerikanen naar de stembussen in de spannendste tussentijdse verkiezingen sinds lange tijd. Maar meer dan wat ook waren deze middentermijnverkiezingen toch vooral en referendum voor of tegen Trump. Onze buitenland specialist Marc Van De Weyer legt uit wat de blauwe golf of rode muur betekende voor de Verenigde Staten.

LEES MEER: Wordt het een blauwe golf of rode muur? Alles wat u moet weter over de belangrijkste midterms in een eeuw

3. Het recht om vergeten te worden: dit veranderde er door de nieuwe privacyregels in de Europese Unie

Vrijdag 25 mei ging in de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming – met een Engels letterwoord GDPR – van kracht: nieuwe regels rond het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. Maar wat betekenen die veranderingen nu voor u en uw omgeving?

LEES MEER: Dit veranderde er door de nieuwe privacyregels.

4. De kilogram wordt herberekend. Maar hoe werkt dat nu?

De knoop is doorgehakt: wetenschappers beslisten nabij Parijs dat de huidige maatstaf voor de kilo, een blok platina-iridium genaamd ‘Le Grand K’, moet wijken voor een wiskundige formule. Maar wat betekent die verandering van de kilogram nu eigenlijk?

LEES MEER: De kilo moet wijken voor een formule: de constante van Planck

5. Afvalvrij in de badkamer, gaat dat? Dat kan met een herbruikbaar oorstokje en tandpasta op een stokje. Onze journalist test het uit.

Video: Spa & pebs

Kan je “proper op jezelf” zijn met minder afval? Met de hulp van een herbruikbaar oorstokje, een blok shampoo en tandpasta op een stokje gaat onze reporter voor ‘zero waste’ oftewel een leeg vuilnisbakje in de badkamer.

LEES MEER: Proper zijn op jezelf? Dat kan ook met een herbruikbaar oorstokje en tandpasta op een stokje