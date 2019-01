Stadsbestuur van Ninove officieel geïnstalleerd, betogers ‘Mars voor Democratie’ houden het relatief rustig

Ongeveer 1.300 betogers liepen donderdagavond mee in de ‘Mars voor de Democratie’, een optocht tegen het nieuwe stadsbestuur van Ninove. Hier en daar werd wat bengaals vuur aangestoken en gingen wat bommetjes af, maar van rellen was geen sprake. Ondertussen is het nieuwe stadsbestuur dan toch ingezworen. Al verliep dat soms wel woelig.

Tijdens hun tocht van het station naar het stadhuis scandeerden de betogers ook slogans als “linkse ratten, rol uw matten”, “democratie”, “forza ninove”, “eigen volk eerst” en “weg met het cordon”. Er waren heel wat leeuwenvlaggen meegebracht en er werd met bommetjes gegooid.

Foto: Photo News

“Absolute meerderheid”

De betoging kwam er op initiatief van onder meer Dries Van Langenhove van Schild & Vrienden en Voorpost. D’haeseleer steunt het initiatief. De optocht heeft de toelating van de burgemeester. De lokale politie schat de opkomst op 1.300 mensen. Onder meer Vlaams Belang-kopstukken Filip Dewinter en Anke Van dermeersch waren ook aanwezig.

De protestmars tegen het nieuwe stadsbestuur was rond 19 uur gestart aan het station van Ninove. Voor de start riep Guy D’haeseleer, lijsttrekker van Forza Ninove, alle aanwezigen op om het rustig te houden. “Ga niet in op provocaties en gooi geen bommetjes in het centrum. We zijn hier om een groot deel van de bevolking een hart onder de riem te steken”, sprak D’haeseleer. “We gaan het beste van onszelf geven om die absolute meerderheid over zes jaar te veroveren”. D’haeseleer haalde ook uit naar linkse tegenstrevers en naar de pers. D’haeleseer sloot zijn toespreek af met “Voor Ninove, voor Vlaanderen, howzee!”.

“Volk laten beslissen”

Aan het stadhuis van Ninove heeft Dries Van Langenhove donderdagavond de betogers toegesproken. Hij stelde onder meer dat de politici in Vlaanderen schrik hebben van echte democratie. Na zijn speech zijn de betogers weer richting station vertrokken.

Van Langenhove vindt dat de wil van de bevolking gerespecteerd moet worden. “Net zoals er in Zelzate terecht een coalitie tussen PVDA en SP.A werd gevormd. Men moet het volk laten beslissen, ook als dat niet leuk is”, aldus Van Langenhove. “Laat ons kijken naar onze Waalse vrienden. Daar zit de grootste partij automatisch in de meerderheid. Politici in Vlaanderen hebben schrik van echte democratie.”

Na de speech van Van Langenhove zijn de betogers weer vertrokken richting station. Er worden ondertussen meer en meer bommetjes gegooid. Doordat de manifestanten hun optocht voortzetten, is de rust aan het stadhuis rond 20 uur teruggekeerd.

Voorzorgsmaatregelen

De federale politie had Friese ruiters rond het stadhuis gezet om te verhinderen dat manifestanten het gebouw zouden kunnen binnendringen om de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad te verstoren. Op het plein voor het stadhuis hadden de betogers een muziekinstallatie geplaatst met luide muziek, in de hoop dat het tot binnen te horen zal zijn.

De binnenstad werd afgesloten en de straten waren verlaten, op enkele joggers en wandelaars na. Auto’s staan er haast niet geparkeerd. De politie houdt de invalswegen dicht.

De politie houdt een oogje in het zeil, maar is niet zichtbaar massaal aanwezig. Er werden ook op voorhand maatregelen genomen. Zo is aan de bewoners die in het centrum van de stad wonen en waar er glasophaling is op vrijdag 4 januari, gevraagd om het glas pas vrijdagochtend buiten te zetten. Het stadhuis was donderdag in de namiddag uitzonderlijk gesloten en voor de gemeenteraad worden slechts een vijftigtal toeschouwers toegelaten. Het Ninia Shopping Center is donderdag om 19 uur gesloten, een uur vroeger dan normaal. Ook in de binnenstad hebben de winkels om 19 uur de deuren gesloten.

Nieuwe stadsbestuur officieel geïnstalleerd

Het nieuwe stadsbestuur van Ninove is intussen officieel geïnstalleerd. De zes schepenen hebben tijdens een gemeenteraadszitting donderdagavond de eed afgelegd.

Het college bestaat uit zes schepenen: drie schepenen van Open VLD, twee van de lokale partij Samen, en gewezen N-VA’er Joost Arents. Open VLD levert met Tania De Jonge ook de burgemeester. De eedaflegging van de verschillende schepenen verliep rustig.

De eedaflegging van Joost Arents als gemeenteraadslid verliep wel woelig. Er was boegeroep te horen vanop de oppositiebanken, maar dat werd overstemd door het applaus van de coalitie. Arents kwam op voor N-VA, maar werd uit de partij gezet toen hij deelnam aan de coalitie. De N-VA had na de tegenvallende verkiezingsresultaten meteen voor de oppositie gekozen in Ninove.

Onbestuurbaarheid

In Ninove dreigde de onbestuurbaarheid, nadat Guy D’haeseleer, die zetelt in het Vlaams Parlement voor Vlaams Belang, met 15 zetels er 2 te kort had voor een absolute meerderheid. Open VLD haalde 9 zetels en Samen 7 zetels. De huidige burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) liet twee weken geleden weten geen coalitie te kunnen vormen met de N-VA en Samen. Maar met de steun van Joost Arents heeft de nieuwe coalitie nu toch 17 van de 33 zetels. Arents werd daarvoor door de N-VA uit de partij gezet.

