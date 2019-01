Voetballende broer en zus Dante & Luna Vanzeir zijn elkaars grootste fans: “Het is allemaal in onze tuin begonnen”

Kerstvakantie ten huize Vanzeir in Beringen. In het ouderlijk huis staat de kerstboom in een hoekje te blinken, bulldog Hagi - zoals de bekendste Roemeense voetballer - kruipt al knorrend op de schoot van Dante (20). Boven zijn hoofd hangen twee grote foto’s aan de muur: eentje van hem in de outfit van de nationale U17 en eentje van zijn zus Luna (15) in het shirt van haar ex-club ASV Geel. Dante geniet van een vrije dag bij Beerschot en ook Luna heeft rust nu haar examens erop zitten. De voetballende broer en zus hebben hun vakantie dubbel en dik verdiend na een sterke heenronde, waarin ze allebei acht keer scoorden. Luna bij de interprovinciale U15 jongens van THES, Dante bij Beerschot in 1B, waar hij op uitleenbasis voor KRC Genk speelt. “Hier wordt constant over voetbal gesproken”, grinnikt Dante. “Soms zijn we een week later nog over een wedstrijd bezig”, vult Luna aan.