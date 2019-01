2019 wordt helemaal anders: kunstenaar Gaston Wuestenbergs moet wilde tuin inruilen voor volkstehuis

Hasselt -

In februari stelt de Alkense kunstenaar Gaston Wuestenbergs (64) 10.000 tekeningen en teksten tentoon in Hasselt. Zijn werk kan in veel gevallen gelezen worden als een waarschuwing aan de mens, met name hoe slecht de mens de natuur en alle levende wezens daarin behandelt. Normaal werkt hij elke dag aan zijn oeuvre, maar of er veel nieuwe tekeningen en teksten op de komende expo zullen zijn, is nog een beetje de vraag. Gaston is na 35 jaar moeten verhuizen van zijn huisje vol spinnenwebben en zijn verwilderde tuin naar het Hasseltse Volkstehuis. En het waren net alle levende wezens in dat huis en die tuin die hem zo inspireerden voor zijn kunst. “Als de tuin verwoest wordt, sterven ze allemaal.”