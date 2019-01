Reis zelf Naya achterna: wolvenreizen gaan op zoek naar roots van Limburgse wolvin

Gent -

Op zoek naar een originele vakantiebestemming? Het Gentse Starling Reizen biedt sinds kort wolvenreizen aan die op zoek gaan naar de roots van wolvin Naya in Duitsland. “De bedoeling is om de kennis over wolven te vergroten, nu er steeds meer wolven onze richting zullen uitkomen”, zegt bioloog Frederik Thoelen, die de ‘wolvenstages’ begeleidt.