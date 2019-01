De vrouwen die Donald Trump het leven zuur gaan maken: “Ze zijn niet klaar voor ons”

Het Amerikaanse Congres gaat donderdagavond om 18 uur Belgische tijd zijn 116de legislatuur in. Op hetzelfde moment nemen de Democraten opnieuw de meerderheid van de Republikeinen over in het Huis van Afgevaardigden. President Donald Trump zal dus forser weerwerk mogen verwachten, niet in het minst van de verkozen vrouwen. Nooit waren ze met meer, nooit was het Huis diverser. “Ze zijn niet klaar voor ons.”

De Senaat mag dan een Republikeins bolwerk blijven, met 235 zitjes (tegenover 199 van de Republikeinen) nemen de Democraten vanaf donderdag de meerderheid over in het Huis van Afgevaardigden.

De 78-jarige Nancy Pelosi zal hoogstwaarschijnlijk opnieuw (na haar passage onder president Obama tussen 2007 en 2011) worden ingezworen als ‘speaker’ of voorzitster van het Huis. Het Democratische boegbeeld wordt daarmee de voornaamste uitdager van president Trump en zal daarbovenop als mentor dienen voor de vele, vaak vrouwelijke nieuwe gezichten in het Huis. Ze zijn niet alleen talrijker, met onder meer de eerste vrouwelijke moslim en de eerste vrouwelijke Native American zijn ze ook diverser dan ooit tevoren. En strijdvaardiger.

“Sí, se puede”, schreef Alexandria Ocasio-Cortez - met 29 jaar de jongst verkozen vrouw ooit in het Congres - bij een foto van zes verkozen vrouwen op Twitter. Het is de Spaanse vertaling van de slogan waar Barack Obama wereldberoemd mee werd. “Yes, we can.”

Diezelfde foto werd ook gedeeld door Ilhan Omar. De vrouw vluchtte 23 jaar geleden met haar vader uit een vluchtelingenkamp in Kenia en is nu samen met Rashida Tlaib de eerste vrouwelijke moslim in het Huis. “Ze zijn niet klaar voor ons”, schreef zij bij de foto. Omar is vast van plan haar hoofddoek aan te houden in het parlement, al zal daarvoor eerst nog een wet moeten worden afgeschaft, want voorlopig zijn hoofddeksels verboden in het Congres.

23 years ago, from a refugee camp in Kenya, my father and I arrived at an airport in Washington DC.



Today, we return to that same airport on the eve of my swearing in as the first Somali-American in Congress. #Hope #Ilhan ???? pic.twitter.com/jVeP3DOipN — Ilhan Omar (@IlhanMN) 2 januari 2019

Omar, Tlaib, Ocasio-Cortez… Ze zijn niet alleen. Zo stuurt de staat Texas voor het eerst twee Latina-vrouwen naar het Congres, zijn er twee zwarte vrouwen uit New England verkozen en mogen ook de Native American-vrouwen Sharice Davids en Deb Haaland een zitje opeisen in het parlement.

Dat er meer vrouwen dan ooit in het Congres zitten, is uitsluitend te danken aan de Democraten. De Republikeinen hebben minder vrouwelijke verkozenen ten opzichte van de vorige legislatuur.

Shutdown

Het eerste punt op de agenda donderdag is de shutdown, die de Amerikaanse overheid nu al bijna twee weken in de ban houdt. Trump weigert de begroting goed te keuren zolang er niet in budget (5 miljard dollar) voor de “Muur met Mexico” is voorzien. Pelosi heeft echter al aangekondigd dat ze daar niet mee akkoord zal gaan en dat ze een eigen wetsvoorstel voor de begroting zal indienen. Volgens het Witte Huis is dat voorstel echter “een losse flodder”, want er is niet in een budget voorzien voor de bewaking van de grens, klinkt het.

In het voorstel van de Democraten zou er gewerkt worden met tijdelijke budgetten, tot eind september voor de meeste overheidsdiensten en tot 8 februari voor het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Daardoor kunnen die overheidsdiensten weer opengaan en koopt men nog enkele weken tijd over de kwestie van de grensbewaking.

De fractievoorzitter van de Democraten in de Senaat, Chuck Schumer, riep Trump op om het voorstel te aanvaarden in plaats van met de shutdown de Amerikanen als gijzelaars te nemen. Honderdduizenden federale ambtenaren zitten sinds kort voor kerstmis thuis zonder loon of moeten aan de slag zonder betaald te worden.

Over de duur van de shutdown zei Trump voor de meeting met de Democraten dat het snel kan gaan, maar het kan ook lang duren.