Legear (STVV) verhuist naar Turkse tweedeklasser Adana Demirspor

Sint-Truiden - Jonathan Legear trekt de deur bij STVV achter zich dicht. De 31-jarige winger ondertekende een contract voor anderhalf seizoen bij Adana Demirspor. De Turkse tweedeklasser meldt Legears komst donderdag op de clubwebsite.

Legear had bij de Truienaars nog een verbintenis tot juni 2020 maar mocht dit seizoen onder trainer Marc Brys weinig opdraven. In negen competitiewedstrijden, vooral als invaller, kwam hij geen enkele keer tot scoren of deelde hij een assist uit.

De Luikenaar debuteerde in 2004 als prof bij Anderlecht. Hij speelde in België ook voor KV Mechelen en Standard. In het buitenland droeg Legear, die twee caps achter zijn naam heeft (in 2010), het shirt van het Russische Terek Grozny en het Engelse Blackpool.