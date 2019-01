TIPS. Een trio van lenteparfum en nieuw adresje voor gezonde foodies

Elke week tippen lifestyleredactrices Tinnie en Hanne trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Handzeep in poedervorm



Vergeet de klassieke handzeep. Beautymerk Acqua di Parma heeft een zeepje in poedervorm, beschikbaar in drie geuren. De tube met witte etiket ruikt naar citrus, die met het zwarte label ruikt subtiel naar leder en die met zilveren etiket bevat het parfum Colonia Pura. Hoe het werkt? Strooi poeder op je handpalm. In contact met water wordt het zeep. Prijs: 35 euro. www.acquadiparma.com

Gezond lekkers onder één dak

Na Gent en Nevele opent in hartje Antwerpen een gloednieuwe markt vol verse voedingsmiddelen. De naam? BE O. De winkel zal zo’n driehonderd betaalbare bioproducten aanbieden, gaande van (alcoholische) dranken, fruit, groenten en vlees tot brood, pasta’s, confituren en noten. Place to be vanaf 10 januari? Lange Leemstraat 252. www.beo-markt.be

Een trio van lenteparfums

De Zweedse modeketen & Other Stories begint 2019 met enkele nieuwkomers in het beautyschap, onder meer een trio van parfumrollers met lentefrisse geurtjes. De bedoeling is om ermee te experimenteren tot je een signatuurgeur bekomt: breng er één aan, twee of gewoon alle drie. En als je nog een nieuwjaarsgeschenk zoekt: dit is een toptip. Prijs: 25 euro (voor 3 keer 4 ml). www.stories.com

Hippe accessoires gespot



In deze soldenperiode ga je misschien op zoek naar nieuwe accessoires voor in je collectie. De nieuwe Gentse shop Agnes + Maurice heeft misschien wel wat je zoekt. Hier vind je de hipste oorbellen van het moment (check de ontwerpen met toirtoise shell) en andere hebbedingen zoals handtasjes en deco-artikelen om het in huis gezelliger te maken.www.agnesmaurice.be