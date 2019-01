Ochtendzwemmers toosten op 2019

Bree - Naar jaarlijkse traditie hebben de ochtendzwemmers in Bree het nieuwe zwemjaar ingedronken.

Voor Griet is het al het twintigste jaar dat ze elke ochtend om 7 uur haar baantjes trekt in zwembad De Sprink in Bree. Het ochtendzwemmen wint nog altijd aan populariteit. Met momenten is het 'file-zwemmen' in de banen. Na de nieuwjaarsdrink donderdagochtend waren de sportieve prestaties wat minder. De bubbels op nuchtere maag zorgden voor een apart zwemgevoel en de redders waren opvallend waakzaam, waarvoor dank.