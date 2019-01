Keano, Jenthe en Kato maken strijkparelcreaties voor Een Hart voor Limburg

Koersel

Beringen - Op 13 oktober 2018 begonnen de broers Keano (11), Jenthe (8) en zus Kato (6) Claes met hun actie in het kader van de Warmste Week van Music for Life. Samen maakten ze allerlei leuke creaties van strijkparels zoals wenskaarten, sleutelhangers, tollen, magneten en figuurtjes voor in de kerstboom.

In totaal hebben ze 559 verschillende creaties gemaakt, waarmee ze maar liefst 1.155 euro ingezameld hebben. De opbrengst hiervan gaat integraal naar Een Hart voor Limburg, een organisatie die kansenbevorderende projecten steunt voor kinderen met een mentale of fysieke beperking, kinderen met gedrags- of leerstoornissen of kinderen die in armoede opgroeien.

Op 24 december trok het hele gezin naar de live-uitzending van de Warmste Week van StuBru in Wachtebeke, waar ze trots hun cheque mochten overhandigen. Het filmpje hiervan kan je terug bekijken op de site van de Warmste Week.